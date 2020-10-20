التعليم العالي تعلن قرارات هامة لطلبة الجامعات

الوكيل الإخباري- حرصاً من مجلس التعليم العالي على المحافظة على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي على ضوء ازدياد عدد الإصابات في فايروس كورونا في الأيام الأخيرة والتزاماً بأوامر الدفاع ذات العلاقة وخاصةً أمر الدفاع رقم (7) وتعديلاته، فأرجو إعلامكم بأن مجلس التعليم العالي اتخذ قراراً بالتمرير يتضمن الآتي: "لاحقاً لقرار مجلس التعليم العالي رقم (327) قرر المجلس ما يلي:

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1- تجري كافة امتحانات منتصف الفصل وأعمال الفصل لمساقات التخصص ومتطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية إلكترونياً (عن بعد) بالطريقة التي تراها كل جامعة مناسبة مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان نزاهة ومصداقية الامتحانات، وتجرى كافة الامتحانات النهائية في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافي لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.



2- فيما يتعلق بطلبة الطب البشري في السنوات السريرية (الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الأسنان (السنتين الرابعة والخامسة) وطلبة التمريض (للسنتين الثالثة والرابعة) فيستمر تدريس هؤلاء الطلبة في الحرم الجامعي مع مراعاة توزيع الطلبة على أيام الأسبوع لضمان الحد الأدنى من أعداد الطلبة المتواجدين في نفس المكان والزمان والالتزام بإجراءات الصحة والسلامة والبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ولجنة الأوبئة.



3- الاستمرار في تدريس المساقات التـي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عمليه أو بدنية ولا يمكن تعليمها إلكترونيا (عن بعد) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة وجود الحد الأدنى من أعداد الطلبة في نفس المكان والزمان والالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.

4- يترك موضوع اعطاء أعضاء الهيئة التدريسية محاضراتهم للطلبة من داخل الحرم الجامعي لرؤساء الجامعات لاتخاذ ما يرونه مناسباً.



