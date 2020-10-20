الثلاثاء 20-10-2020
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن قرارات هامة لطلبة الجامعات

الحكومة : دوام الامهات الموظفات اللاتي لديهن أطفال سيكون عن بعد

تركيا: 74 وفاة و1894 إصابة جديدة بكورونا

تعطيل الدراسة بالهاشمية الأربعاء والخميس

الامن العام يعلن القبض على مصنف خطير بمداهمة امنية

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير نواف

توضيح هام حول تعطيل دوام الحضانات بالمملكة

توضيح حكومي بشأن التعويضات جراء الحظر يوم الجمعة

التعليم العالي تعلن عن إصابات كورونا بين موظفيها

توضيح حكومي بشأن عودة الأردنيين عبر المعابر البرية




الثلاثاء، 20-10-2020 09:27 م

التعليم العالي تعلن قرارات هامة لطلبة الجامعات

pic_38854


الوكيل الإخباري- حرصاً من مجلس التعليم العالي على المحافظة على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي على ضوء ازدياد عدد الإصابات في فايروس كورونا في الأيام الأخيرة والتزاماً بأوامر الدفاع ذات العلاقة وخاصةً أمر الدفاع رقم (7) وتعديلاته، فأرجو إعلامكم بأن مجلس التعليم العالي اتخذ قراراً بالتمرير يتضمن الآتي: "لاحقاً لقرار مجلس التعليم العالي رقم (327) قرر المجلس ما يلي:

اضافة اعلان

1- تجري كافة امتحانات منتصف الفصل وأعمال الفصل لمساقات التخصص ومتطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية إلكترونياً (عن بعد) بالطريقة التي تراها كل جامعة مناسبة مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان نزاهة ومصداقية الامتحانات، وتجرى كافة الامتحانات النهائية في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافي لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.


2- فيما يتعلق بطلبة الطب البشري في السنوات السريرية (الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الأسنان (السنتين الرابعة والخامسة) وطلبة التمريض (للسنتين الثالثة والرابعة) فيستمر تدريس هؤلاء الطلبة في الحرم الجامعي مع مراعاة توزيع الطلبة على أيام الأسبوع لضمان الحد الأدنى من أعداد الطلبة المتواجدين في نفس المكان والزمان والالتزام بإجراءات الصحة والسلامة والبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ولجنة الأوبئة.


3- الاستمرار في تدريس المساقات التـي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عمليه أو بدنية ولا يمكن تعليمها إلكترونيا (عن بعد) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة وجود الحد الأدنى من أعداد الطلبة في نفس المكان والزمان والالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.
4- يترك موضوع اعطاء أعضاء الهيئة التدريسية محاضراتهم للطلبة من داخل الحرم الجامعي لرؤساء الجامعات لاتخاذ ما يرونه مناسباً.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202018162933361057623

الحكومة : دوام الامهات الموظفات اللاتي لديهن أطفال سيكون عن بعد

مدخل الجامعة الهاشمية- (أرشيفية)

تعطيل الدراسة بالهاشمية الأربعاء والخميس

10202019142618442647981

الامن العام يعلن القبض على مصنف خطير بمداهمة امنية

y0r8f2emhAwKzY7wCDmmW8P1AcX9gVZVt2mXFx7L

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير نواف

10202079853184963042

توضيح هام حول تعطيل دوام الحضانات بالمملكة

1020201885543585814025

توضيح حكومي بشأن التعويضات جراء الحظر يوم الجمعة

أخبار متعلقة
main_image5e6f4136d5646

التعليم العالي تعلن عن إصابات كورونا بين موظفيها

main_image5e6f4136d5646

إعلان هام للطلبة الأردنيين في أوكرانيا

820204183842625071292

إرادة ملكية بتعيين رئيسي اليرموك والحسين

unnamed

قرار هام من التعليم العالي

10202011123652514969117

اعلان نتائج ترشيح الدورة الثانية للمنح الخارجية

وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-10202001

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية