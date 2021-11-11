الخميس 11-11-2021
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الخميس، 11-11-2021 03:09 م

التعليم العالي تعلن موعد تقديم طلبات المنح والقروض - رابط التقديم

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الوكيل الاخباري- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط عن بدء التقديم لطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي  2021 / 2022،  والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق  15 / 11 / 2021،  وحتى الساعة الثانية عشرة  ليلاً يوم الخميس الموافق   25 / 11 / 2021.اضافة اعلان



وعلى جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى الموقع الإلكتروني  لمديرية البعثات على الرابط الآتي:

www.dsamohe.gov.jo  وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة أعلاه، وتؤكد الوزارة على ضرورة إطلاع الطالب على النشرة الإرشادية التي تتضمن أهم الإرشادات والنصائح، للاطلاع عليها يمكن الدخول إلى الرابط الآتي:

 

http://www.dsamohe.gov.jo/Internal/Files/Guidance2021.pdf 

كما تؤكد الوزارة بأن كامل عملية التقديم لطلب الاستفادة هي إلكترونية ولا تحتاج إلى تقديم الطالب أي وثائق باستثناء (وثيقة إثبات طالب للأخ الذي يدرس في جامعة غير أردنية الموضحة في النشرة الإرشادية)، كما تهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائياً إلى حرم الوزارة تسهيلاً عليهم حيث لا يوجد أي ضرورة لذلك ويمكن للطالب الاستفسار من خلال منصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر، والإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً،علماً بأن  الوزارة ستقوم هذا العام ولأول مرة بإعلان نقاط الطلبة التي تم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية، ثم فتح باب الاعتراضات على هذه النقاط، وأخيراً ترشيح الطلبة للاستفادة من البعثات والمنح  والقروض المختلفة لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، حيث ستعلن النتائج بكل شفافية بما في ذلك أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.

 




 

 


 

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