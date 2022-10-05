الأربعاء 05-10-2022
الوكيل الاخباري

أوبك+ تقرر خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

وزير صحة أسبق يُقدم مقترحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا

التعليم العالي توضح حول مخصصات المنح والقروض الجامعية

تشققات تُغلق جزء من طريق دير أبي سعيد - عيون الحمام في إربد - صور

بيان أردني عُماني مشترك في ختام زيارة الملك إلى عُمان

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الثانية للمنح الخارجية - تفاصيل

مياهنا تنشر ارشادات تنظيف خزان المياه والآبار الأرضية

الأربعاء، 05-10-2022 02:27 م

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الثانية للمنح الخارجية - تفاصيل

622867e596e52


الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء الموافق 5 / 10 / 2022  أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2022 / 2023) ضمن دورة الترشيح الثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (www.dsamohe.gov.jo )  وكذلك من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.

اضافة اعلان


حيث سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.


كما يستطيع أي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الفعلي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه الطالب.


كما يمكن الحصول على إجابة أي سؤال أو استفسار من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات على العنوان التالي: ([email protected]).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
218842

إطلاق البوابة الإلكترونية لوسطاء السوق المركزي الأحد المقبل

920225213642721084103

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

413438

صُلح عمَّان تستمع لشاهدين من خارج الأردن في قضية فساد

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

D4rZ6wGXkAAxrw1

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

46473859_2122920944439091_2325038515139641344_n

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

أخبار متعلقة
441082_1_1641996849

طالب حصل على معدل 98 % ولم يُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

Xok64Cpy2oPbARriahO6V7Dh04G6AqNIvfRp8Xde

التعليم العالي: نتائج مسيئي الاختيار وطلبات الانتقال الخميس القادم

2

التعليم العالي تطلق منصة للإجابة عن استفسارات الطلبة

M63A1571

بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى اليوم

33

التعليم العالي تعلن معدلات قبول التخصصات الطبية في المملكة

M63A1569

إعلان نتائج قبول طلبة التجسير منتصف الأسبوع المقبل