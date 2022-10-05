التعليم العالي تعلن نتائج طلبات إساءة الاختيار أو الإنتقال - رابط

الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج ترشيح الطلبة المتقدمين بطلبات إساءة الاختيار أو طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، حيث بلغ عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول ضمن فئة إساءة الاختيار (7363) طالباً وطالبة ، في حين بلع عدد الطلبة الذين تم الموافقة لهم على الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى (6921) ، للإطلاع على نتائج الترشيح : انقر هنا

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