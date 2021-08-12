التعليم العالي: تقديم أكثر من مليون و400 ألف دينار لتمويل مشاريع ابتكارية وبحثية

الوكيل الإخباري - وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار محمد أبو قديس الخميس، اتفاقيات تمويل (27) مشروعاً بحثياً و (4) مشاريع ابتكارية تقدمت بها (10) جامعات ومؤسسات ومراكز بحثية مختلفة، بقيمة دعم مالي إجمالي بلغ (1,429,739) مليون دينار، يتم تمويلها من قبل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.

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وأكد أبو قديس على دور صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في دعم مسيرة البحث العلمي وذلك من خلال توجيه الدعم إلى المشاريع ذات البعد التطبيقي والابتكاري استجابة للتحديات التي تستجد على المستوى الوطني والذي يُفضي إلى الريادة ويعزز الإسهام في التنمية المستدامة.



كما أشار أبو قديس إلى أن تهيئة البيئة التشريعية الناظمة لعمل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، من خلال إقرار ونشر تعليمات تتوافق مع دور الصندوق الجديد في دعم المشاريع البحثية والتطبيقية إضافةً إلى دعم المشاريع الابتكارية والريادية، حيث يقوم الصندوق ولأول مرة بدعم أربعة مشاريع ابتكارية.



ووافقت لجنة إدارة الصندوق على تقديم الدعم لـ (31) مشروعاً بدعم مالي إجمالي بلغ (1,429,739) مليون دينار ضمن الطلبات التفصيلية للدورات البحثية الثانية لعام 2019 والدورة الأولى والثانية لعام 2020. فيما جاء توزيع المشاريع على القطاعات على النحو الآتي: "(6) مشاريع لقطاع العلوم الطبية والصيدلانية، و(6) مشاريع لقطاع العلوم الزراعية والبيطرية، و(3) مشاريع لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ومشروع لقطاع العلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية، و(4) مشاريع لقطاع علوم المياه والبيئة، و(5) مشاريع لقطاع العلوم الأساسية، ومشروع لقطاع علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع لقطاع علوم الطاقة، و(4) مشاريع لقطاع الابتكار والريادة."



وتوزعت المشاريع على الجامعات على النحو الآتي: "(8) مشاريع للجامعة الأردنية، و مشروعان لجامعة اليرموك، ومشروع لجامعة مؤتة، و(8) مشاريع لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، و(5) مشاريع لجامعة البلقاء التطبيقية، ومشروع لجامعة العلوم الإسلامية العالمية، ومشروع لجامعة عمان الأهلية الخاصة، ومشروع لجامعة العقبة للتكنولوجيا، ومشروع للمركز الوطني للبحوث الزراعية، و(3) مشاريع للجمعية العلمية الملكية."



وفيما يلي قائمة بالمشاريع التي تم دعمها:



1) استخدام التقنيات الجيومكانية في توثيق وترويج المناطق الأثرية في عمان/ د. زياد مفضي أيوب مخامرة/ الجامعة الأردنية.



2) نموذج تمهيدي لتحليل تأثير التوسع العمراني والنشاطات الزراعية على مستويات المياه الجوفية ونوعيتها في حوض عمان الزرقاء/ د. الشريفة هند محمد جاسم محمد/ الجامعة الأردنية.



3) تطوير جسيمات نانوية مغلفة تحتوي ( NF4α and PFKFB4 siRNAs) واختبار تأثيرها المضاد للتكاثر على سرطان الخلايا الكبدية/ د. عامر ماجد عبد السلام امريش/ الجامعة الأردنية.



4) تركيب الجزيئات الضخمة من معقدات الفيروسين، واجراء الدراسات الطيفية والحرارية لبنائها التركيبية، ودراسة نشاطها كأسلاك جزيئية ومضاد للسرطان/ د. ذيب طاهر ذيب العنساوي/ الجامعة الأردنية.



5) توصيف سلالات اردنية من القطف للتأقلم مع التغير المناخي و الجفاف/ د. منذر طه رضا الصدر/ الجامعة الأردنية.



6) تقييم جدوى الصيد في المياه العميقة كمورد بديل محتمل للمصائد الساحلية القريبة من الشعاب المرجانية في العقبة/ د. معروف عبدالكريم محمد خلف/ الجامعة الأردنية فرع العقبة.



7) استخدام تقنيات تعلم الالة و الذكاء الاصطناعي في اكتشاف مشاكل الأسنان/ د .محمد رجب أحمد عبدالمجيد/ مؤسسة الباحث/ الجامعة الأردنية الحاضنة ومسرعة الأعمال/ مركز الابتكار والريادة/ الجامعة الأردنية.



8) شبكة البلوك شين الأكاديمية الأردنية/ د. محمد موسى محمد النبهان/ مؤسسة الباحث/ جامعة مؤتة الحاضنة ومسرعة الأعمال/ مركز الابتكار والريادة/ الجامعة الأردنية.



9) تطوير وانتاج مجس بيولوجي للكشف عن كوفد 19 باستخدام الأجسام المضادة/ د. خالد محمود عبد القادر القاعود/ جامعة اليرموك.



10) مدى تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة الوطنية في القطاع العام الأردني/ د. رائد اسماعيل موسى عبابنة / جامعة اليرموك.



11) تصميم نظام جديد للتحكم واسع النطاق باستخدام نظام "الأجهزة في الحلقة" من أجل تحسين كفاءة نظام الطاقة الأردني/ د. آمنة أحمد موسى المبيضين/ جامعة مؤتة.



12) إنبات البذور للورد الجوري البري Rosa pulverulenta M.Bieb لأغراض الحماية : نبات أصلي مهدد بالانقراض على المستوى المحلي ، وواعد كنبات زينة متحمل للجفاف من لواء الشوبك ، الاردن/ د. محمد مفلح عايد الغرايبة/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.



13) بناء بلورات ذات صفات فيرو كهربائية متميزة لاستخدامها في أغراض نانومترية باستخدام الطرق الكيميائية/ د. احمد محمد كايد السعد/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.



14) جهاز يمكن ارتداؤه لتحسين اضطرابات المشي والتوازن لدى الأشخاص المصابين بمرض الباركنسون/ د. حنان وحيد سليم خليل/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.



15) تطوير تكنولوجيا متطورة لتشخيص وعلاج أمراض الشرايين الطرفية و القدم السكري/ د. رباح محمد سعد العبدي / جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.



16) دور فرط دهنيات الدم في ضعف الحماية العصبية القادم من خلايا الأوعية الدموية في مرض الزهايمر/ د. محمد علي يوسف القضاة/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.



17) تصميم مبتكر وتنفيذ كبسولة تنظير وتقييم

عملها من الناحية الجراحية/ د. أحمد محمد خير سليم الشرمان/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.



18) جهاز موائع دقيقة لتصنيف وفرز الخلايا/ د. ربى الياس ناصيف خنوف/ مؤسسة الباحث/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية،الحاضنة ومسرعة الأعمال/ مركز التميز للمشاريع الإبداعية/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.



19) برنامج المشورة الصيدلانية عن طريق الصور/ إيناس مخيمر صالح يحيى/ شركة خاصة مسجلة في وزارة التجارة والصناعة -رقم السجل التجاري 832279، الحاضنة ومسرعة الأعمال/ مركز التميز للمشاريع الإبداعية/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.



20) تقييم الأداء الحقلي والانتاجية لنباتات شعير مطورة لتحمل نسخة جينية فريدة لصفة عدم الاستجابة لطول الفترة الضوئية/ د. ربيع سالم السيد السيايدة / جامعة البلقاء التطبيقية.



21) استخدام جزيئات السيليكا النانوية لتحسين إنتاجية نبات القمح تحت ظروف الإجهاد المائي والملحي/ د. جلال احمد سعيد الطبال/ جامعة البلقاء التطبيقية.



22) استخدام عملية معالجة مؤلفة من التخثر الكيميائي والتخثر الكهربائي المشغل بالطاقة الشمسية والادمصاص لمعالجة المياه العادمة الصناعية الناتجة من مصانع الخميرة في الرصيفة/ د. زكريا قاسم محمد القضاه/ جامعة البلقاء التطبيقية.



23) تقييم المخاطر البيئية لمكب نفايات الحمرة على نوعية المياه الجوفية بناءً على مؤشرات النمذجة والتلوث/ د. نور محمد محمود الخرابشة/ جامعة البلقاء التطبيقية.



24) طرق عددية متقدمة لمعدلات الانتشار وتشتت الحمل الحراري المعتلة ذات الرتب الكسرية لأنظمة الطاقة/ د. محمد حمدي فلاح الصمادي/ جامعة البلقاء التطبيقية.



25) إدارة المرأة للمشاريع الصغيرة الريادية في محافظة إربد: دراسة ميدانية/ د. سامر محمد حسين عكور/ جامعة العلوم الإسلامية العالمية.



26) ابتكار اختبار لبروتين (Ran) كمؤشر لانتشار الخلايا السرطانية للمصابات بسرطان الثدي الخبيث في الأردن/ د. محمد خليل خليل الطناني/ جامعة عمان الأهلية الخاصة.



27) دمج متكامل لبيانات الطقس على نطاق واسع للتنبؤ بإنتاج الطاقة المتجددة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات/ د. زيد غازي فلاح مومني/ جامعة العقبة للتكنولوجيا.



28) تحسين سبل كسب العيش في المناطق الجافة من خلال التصنيع الغذائي وتطوير بروتوكولات للإكثار الدقيق لنبات القبار النفضي في الأردن/ د. اياد وليد محمد مسلم/ المركز الوطني للبحوث الزراعية.



29) توقعات حدوث هطول الأمطار المفرط فوق الأردن حسب تجارب محاكاة المناخ عالية الدقة/ د. آمنه فايز أحمد جرار/ الجمعية العلمية الملكية.



30) تصميم أطر معدنية عضوية فريدة واستخدامها في عمليات فصل الغازات وتطبيقات المحفزات الكيميائية غير المتجانسة/ د. كايل ران اليس كاردوفا/ الجمعية العلمية الملكية.



31) الأطر المعدنية العضوية الجديدة المعتمدة على الفينيلزين لتحسين التقاط ثاني أكسيد الكربون/ د. باسم عبد اللطيف محمود الميثلوني/ الجمعية العلمية الملكية.

