"التعليم العالي" تكشف عن شكل الدِراسة في الجامعات خلال الفصل الدراسي الثاني المقبل

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن العودة إلى الحرم الجامعي بداية الفصل الدراسي الثاني القادم للعام الجامعي 2021 / 2022 ستكون كما قرر سابقاً مجلس التعليم العالي.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي ومدير وحدة القبول الموحد الدكتور مهند الخطيب عبر الفيسبوك أنه "اعتباراً من الأحد الموافق 27 / 2 / 2022 يبدأ التدريس في الجامعات و الكليات الرسمية ثم بتاريخ 6 / 3 / 2022 يبدأ التدريس في الجامعات والكليات الخاصة، الأمور مطمئنة والحمد لله نسبة الحصول على جرعتي المطعوم بين أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة البالغ عددهم أكثر من (377) ألف شخص تجاوزت 97%".

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وأشار إلى أن "التدريس سيكون كما كان في الفصل الأول الماضي وجاهياً مع تطبيق نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، مع التأكيد على أن عقد جميع الامتحانات لمنتصف الفصل والامتحانات النهائية لجميع الدرجات والتخصصات والبرامج سيكون وجاهياً في الحرم الجامعي".



وختم الخطيب بتذكير الطلبة المستجدين بضرورة الحصول على جرعتي المطعوم وبخلاف ذلك لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي تنفيذاً لأمر الدفاع رقم (35).



