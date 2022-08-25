الخميس 25-08-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
تحذير من عمليات احتيال إعلانية تقوم بها شركات غير مرخصة
موعد إعلان أسماء المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية
انطلاق الفعاليات الثقافية والفنية لمهرجان شبيب
بحث تعزيز التعاون بين الجامعتين الهاشمية والإسكندرية المصرية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة تمويل خاصة لطلبة التوجيهي
HUAWEI FreeBuds SE: الخفة والمتانة والمزايا الفائقة قريبًا في الأردن
"الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية" يبحث تعزيز التعاون مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير
"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تدعو زبائنها للاستفادة من عروضها على موديلات محددة من أجهزة تلفاز NEO QLED 4K مع هدايا مميزة
كورونا
كورونا
مخاوف جديدة من كورونا.. بحث عن لقاح يقي من جميع المتحورات
للمرة الثانية .. إصابة السيدة الأولى في الولايات المتحدة بفيروس كورونا