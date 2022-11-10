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الخميس، 10-11-2022 09:21 ص

التعليم العالي تكشف موعد صدور نتائج المنح والقروض الجامعية

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات


أكد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أن من المتوقع شمول ٣٣ الف طالب من البعثات والمنح والقروض الداخلية.اضافة اعلان


وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن موعد صدور نتائج الطلبة للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين على البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية في النصف الثاني من شهر كانون الثاني.

وبين أنه تم تقديم 86224 طلب استفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية حتى صباح اليوم الخميس.

يذكر أن عملية التقديم للمنح والقروض الجامعية ستنتهي اليوم

 




 

 


 

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