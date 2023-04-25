الثلاثاء 25-04-2023
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الثلاثاء، 25-04-2023 08:49 ص

التعليم العالي تنعى الدكتور يعقوب المساعفة

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الوكيل الإخباري-  ينعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وأمين عام الوزارة الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي، وأعضاء مجلس التعليم العالي، وأسرة الوزارة وفاة الأستاذ الدكتور يعقوب سليم المساعفة أستاذ الفيزياء النووية في جامعة مؤتة، ورئيس جامعة الطفيلة التقنية سابقًا،  والذي وافته المنية أمس الاثنين، مستذكرين مناقب الفقيد واسهاماته الكبيرة، والخدمات الجليلة التي قدمها للوطن في مختلف الميادين التي عمل فيها، كما يتقدمون بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد.

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إنا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

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