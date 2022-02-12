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السبت، 12-02-2022 10:30 ص

التعليم العالي تنفي إصدار دفعة ثانية من المنح والقروض الجامعية

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

نفى مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إصدار دفعة ثانية من قوائم قبول الاستفادة من المنح والقروض الداخلية 

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وأكد الخطيب اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم استنفاذ جميع الموارد المالية المخصصة لقبول أسماء المرشحين للاستفادة من المنح والقروض والذي بلغ عددهم 47646 طالبا وطالبة بنسبة 64% من الطلبات المستوفية للشروط.


حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا باعتراضات (19887)طالباً وطالبة، في حين كان عدد الطلبة الذين تقدموا باعتراضات حقيقية معززة بوثائق رسمية استدعت التعديل على بيانات الطالب مما انعكس على نقاطه المحتسبة (5658) طالباً وطالبة.


وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النتائج النهائية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام  2021 / 2022 .


علماً أن العام الماضي 2020 / 2021  تم ترشيح (50517) طالباً وطالبة أي ما نسبته (80%) للاستفادة من البعثات والمنح والقروض.


 




 

 


 

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