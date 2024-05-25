السبت 25-05-2024
الوكيل الاخباري
 

التعليم العالي تهنئ بمناسبة عيد الاستقلال

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السبت، 25-05-2024 10:27 ص

التعليم العالي تهنئ بمناسبة عيد الاستقلال

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الوكيل الاخباري-  يتشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وأمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، وأسرة الوزارة أن يتقدموا بأجمل وأرق التهاني لقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم بمناسبة عيد استقلال المملكة الثامن والسبعين، رافعين أكف الدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة القيادة الهاشمية الحكيمة.

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كما يؤكدون بأن عيد  استقلال المملكة الأردنية الهاشمية هو مناسبة تعيش في الوجدان والضمير وأن مسيرة التنمية والبناء والعمل المتواصل تزين مسيرة هذا الوطن، لترتقي به في كل المجالات.

 


 




 

 


 

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