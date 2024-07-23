التعليم العالي توضح بشأن تحديث بيانات موقع القبول الموحد

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات



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كشف المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب أن وحدة تنسيق القبول الموحد تعمل حاليا على تحديث بيانات موقعها الالكتروني استعداداً لعملية القبول الموحد للعام الجامعي القادم 2024-2025وقال الخطيب لـ "الوكيل الاخباري" ان وحدة تنسيق القبول الموحد تعمل على تحديث قائمة التخصصات المطروحة لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط خاصة المستحدث منها وطبيعة هذه التخصصات ومجالات عملهاوبين انه سيتم الاعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني للوحدة محدثا البيانات فور الانتهاء من عملية التحديث.يشار إلى أن وحدة تنسيق القبول الموحد ستعلن عن موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي 2024-2025 بعد اعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة بأيام والتي من المرجح أنه تعلن في منتصف شهر آب المقبل .