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الأربعاء، 05-10-2022 10:30 ص

التعليم العالي توضح بشأن رسوم الطلبة المسجلين بالجامعات

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات


أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب إن الوزارة تبذل كافة الجهود لحل جميع الاشكاليات المتعلقة بتسجيل الطلبة في الجامعات.

وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن الوزارة أصدرت تعميما على الجامعات بتمديد فترة تسديد الرسوم الجامعية حتى نهاية دوام يوم غد الخميس الموافق   6 / 10 / 2022.

وتوقع الخطيب اصدار نتائج مسيئي الاختيار والطلبة المتقدمين بطلبات إنتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى في الساعات المتأخرة من اليوم الأربعاء أو غد الخميس صباحا على أبعد حد لكي يستطيع الطالب دفع الرسوم المخصصة دون الوقوع بأي اشكالية تعيق التسجيل.

وجاء قرار التمديد تجنباً للإشكاليات المالية التي قد تنتج من قيام الطلبة بدفع الرسوم الجامعية في إحدى الجامعات ثم الإنتقال إلى جامعة أخرى.

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