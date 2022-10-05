التعليم العالي توضح حول مخصصات المنح والقروض الجامعية

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



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قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن الوزارة بانتظار صرف مخصصات المنح والقروض للطلبة المنتفعين من وزارة المالية.وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن وزارة التعليم العالي ستقوم بتحويل كافة المخصصات للطلبة عند الإنتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها وتوفر المخصصات المالية.وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي سابقا عن صرف المستحقات المالية للطلبة والطالبات الحاصلين على المنح والقروض الجزئية 45 ساعة لجميع الطلبة الدارسين في كل من جامعة اليرموك، وجامعة آل البيت وجامعة العلوم والتكنولوجيا و بقيمة إجمالية بلغت قرابة 700 ألف.ورصد موقع "الوكيل الإخباري" شكاوى من الطلبة بتأخر صرف مستحقات المنح والقروض في الجامعات الرسمية.