الأربعاء 05-10-2022
الوكيل الاخباري

أوبك+ تقرر خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

وزير صحة أسبق يُقدم مقترحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا

التعليم العالي توضح حول مخصصات المنح والقروض الجامعية

تشققات تُغلق جزء من طريق دير أبي سعيد - عيون الحمام في إربد - صور

بيان أردني عُماني مشترك في ختام زيارة الملك إلى عُمان

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الثانية للمنح الخارجية - تفاصيل

مياهنا تنشر ارشادات تنظيف خزان المياه والآبار الأرضية

الأربعاء، 05-10-2022 02:54 م

التعليم العالي توضح حول مخصصات المنح والقروض الجامعية

04961869-دنانير-تعبيرية


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن الوزارة بانتظار صرف مخصصات المنح والقروض للطلبة المنتفعين من وزارة المالية.اضافة اعلان


وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن وزارة التعليم العالي ستقوم بتحويل كافة المخصصات للطلبة عند الإنتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها وتوفر المخصصات المالية.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي سابقا عن صرف المستحقات المالية للطلبة والطالبات الحاصلين على المنح والقروض الجزئية 45 ساعة لجميع الطلبة الدارسين في كل من جامعة اليرموك، وجامعة آل البيت وجامعة العلوم والتكنولوجيا و بقيمة إجمالية بلغت قرابة 700 ألف.

ورصد موقع "الوكيل الإخباري" شكاوى من الطلبة بتأخر صرف مستحقات المنح والقروض في الجامعات الرسمية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920225213642721084103

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

413438

صُلح عمَّان تستمع لشاهدين من خارج الأردن في قضية فساد

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

D4rZ6wGXkAAxrw1

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

46473859_2122920944439091_2325038515139641344_n

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

مدينة_إربد

بدء فعاليات أسبوع البيئة والمناخ في إربد

أخبار متعلقة
441082_1_1641996849

طالب حصل على معدل 98 % ولم يُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

M63A8346

بدء تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات لأبناء الأردنيات

0L5A4811

بدء العام الجامعي في الجامعات الرسمية غداً

5ed25a010a666

صرف دفعات مالية للشركات العاملة بالباص السريع