التعليم العالي: حفلات التخرج مستمرة واقتصارها على الطلاب فقط

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، اليوم الثلاثاء، ان حفلات تخرج طلبة الجامعات مستمرة ، مشيراً في الوقت ذاته ان الوزارة اصدرت تعميماً للجامعات باقتصار الحضورعلى الطلبة فقط بدون ذويهم .

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وقال عويس لـ "الوكيل الإخباري" إن قرار إقامة حفلات التخرج من عدمه يعود الى رئاسة كل جامعة على حدا ، ولكن ضمن الاجراءات والبروتوكلات الصحية المعتمدة ، وبدون حضور الاهالي .



وشهدت المملكة امس ارتفاعاً في عدد اصابات كورونا وصل الى 3441 اصابة ، فيما بلغت نسبة الفحوص الايجابية 7.26 %



وكان وزير الداخلية اصدر صباح اليوم قراراً بمنع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح خارج الصالات المرخصة، بالإضافة إلى متابعة المصابين و المحجورين داخل منازلهم.