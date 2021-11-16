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الثلاثاء، 16-11-2021 03:15 م

التعليم العالي: حفلات التخرج مستمرة واقتصارها على الطلاب فقط

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، اليوم الثلاثاء، ان حفلات تخرج طلبة الجامعات مستمرة ، مشيراً في الوقت ذاته ان الوزارة اصدرت تعميماً للجامعات باقتصار الحضورعلى الطلبة فقط بدون ذويهم .

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وقال عويس لـ "الوكيل الإخباري" إن قرار إقامة حفلات التخرج من عدمه يعود الى رئاسة كل جامعة على حدا ، ولكن ضمن الاجراءات والبروتوكلات الصحية المعتمدة ، وبدون حضور الاهالي .


وشهدت المملكة امس ارتفاعاً في عدد اصابات كورونا وصل الى 3441 اصابة ، فيما بلغت نسبة الفحوص الايجابية 7.26 % 


وكان وزير الداخلية اصدر صباح اليوم قراراً بمنع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح خارج الصالات المرخصة، بالإضافة إلى متابعة المصابين و المحجورين داخل منازلهم.

 




 

 


 

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