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الخميس، 01-09-2022 05:27 م

التعليم العالي ردا على نقابة الصيادلة: عملية استحداث أي تخصص جديد تمر بعدة مراحل

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، أن عملية استحداث أي تخصص جديد في أي من مؤسسات التعليم العالي تمر بعدة مراحل.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي تدرس الطلب المقدم من قبل الجامعة، والذي بدوره يقوم في حال استيفاء الجامعة لجميع الشروط بمنحها موافقة مبدئية مشروطة على أن لا تقوم الجامعة بقبول الطلبة وبدء عملية التدريس إلا بعد الحصول على موافقة واعتماد مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وأضافت الوزارة بأن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يقوم بمنح الجامعة موافقة نهائية على استحداث التخصص وبدء عملية التدريس فيه وفقاً لعدة معايير منها كون التخصص راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً في سوق العمل، إضافةً إلى تحقيق معايير الاعتماد الخاص.

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واستهجنت الوزارة، البيان الصادر عن مجلس نقابة الصيادلة الأردنيين، مؤكدةً أن مجلس التعليم العالي حريص كل الحرص على التنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة ومن أهمها النقابات المهنية، حيث استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصيادلة واستمع إلى مطالبهم وأفكارهم وآرائهم المتعلقة بتدريس تخصص الصيدلة في الجامعات والكليات الأردنية.

 

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