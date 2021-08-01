الأحد 01-08-2021
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الأحد، 01-08-2021 09:33 ص

التعليم العالي : شيوع الرشوة دليل على فساد المجتمعات

التعليم العالي 2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
عبر منصة تويتر اليوم الأحد إضاءات توعوية حول مخاطر الرشوة على المجتمع.

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وأضافت بحسب رصد "الوكيل الإخباري" : شيوع الرشوة دليل على فساد المجتمعات.
وأشارت الوزارة للإبلاغ عن حالة رشوة تواصل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عبر الخط الساخن 0770452855 /0799333769 / واتساب :0797022236

 


 




 

 


 

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