التعليم العالي : شيوع الرشوة دليل على فساد المجتمعات

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
عبر منصة تويتر اليوم الأحد إضاءات توعوية حول مخاطر الرشوة على المجتمع.
وأضافت بحسب رصد "الوكيل الإخباري" : شيوع الرشوة دليل على فساد المجتمعات.
وأشارت الوزارة للإبلاغ عن حالة رشوة تواصل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عبر الخط الساخن 0770452855 /0799333769 / واتساب :0797022236
إضاءات توعوية حول مخاطر الرشوة على المجتمع: شيوع الرشوة....دليل على فساد المجتمعات— وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية (@mohegovjo) August 1, 2021
للإبلاغ عن حالة رشوة تواصل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عبر الخط الساخن 0770452855/0799333769
واتساب: 0797022236