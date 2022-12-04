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الأحد، 04-12-2022 12:36 م

التعليم العالي: صرف بدل دعم المحروقات للطلبة المستفيدين من المنح والقروض

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف بدل دعم المحروقات للطلبة والطالبات المستفيدين من المنح الجزئية،  والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2021 / 2022، وبواقع (30) دينار أردني لكل طالب عن أشهر (7، و8،و9) في الفصل الصيفي الماضي 2021 / 2022 شريطة أن يكون الطالب ملتحقاً بالدراسة في الفصل الصيفي 2021 / 2022، إضافةً إلى قيامه باستكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه المنح الجزئية أو القروض. 

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ويمكن لجميع الطلبة استلام مبالغهم باستخدام البطاقة الجامعية، أو باستخدام بطاقة الأحوال المدنية من خلال الكاونتر في فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 7 / 12 / 2022.


كما ستقوم الوزارة بالإعلان عن صرف باقي هذه المستحقات للطلبة المستفيدين من المنح الكاملة، إضافةً إلى باقي المخصصات المالية للطلبة المستفيدين من المنح الجزئية أو القروض، وذلك عند الإنتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها إضافةً إلى توفر المخصصات المالية.

 




 

 


 

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