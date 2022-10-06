التعليم العالي: فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية اليوم الخميس

الوكيل الإخباري- أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي مهند الخطيب إن اليوم الخميس هو فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية المترتبة على الطلبة المقبولين في الجامعات الرسمية.

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وكانت قد عممت وزارة التعليم العالي على الجامعات الرسمية بمنح الطلبة المرشحين للقبول تنافسياً ضمن قوائم القبول الموحد للعام الجامعي 2022 / 2023 فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية حتى نهاية دوام يوم الخميس تجنباً للإشكاليات المالية التي قد تنتج من قيام الطلبة بدفع الرسوم الجامعية في إحدى الجامعات ثم الإنتقال إلى جامعة أخرى.





ونوه بأن وزارة التعليم العالي ستقوم اليوم الخميس بالتواصل مع الجامعات الأردنية الرسمية لحصر الشواغر المتحققة في مقاعد التخصصات الطبية (طب، طب أسنان، دكتور صيدلة، صيدلة) والمقررة لطلبة السنوات السابقة.