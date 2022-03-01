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الثلاثاء، 01-03-2022 12:32 م

التعليم العالي: قبول الطلبة في جامعات بشكل مباشر

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الوكيل الإخباري - قرر مجلـس التعليـم العالي في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 28 / 2 / 2022 الموافقة للجامعات الأردنية الآتية قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية (أو ما يعادلها) للعام الحالي أو للسنوات السابقة قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2021 / 2022 وحسب الشواغر المتوفرة فيها وضمن الطاقات الاستيعابية الخاصة لكل برنامج، و على الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022.

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• كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: الأميرة رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، عجلون الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.


• جامعة الحسين بن طلال.


• جامعة الطفيلة التقنية.


• الجامعة الأردنية/فرع العقبة.



 




 

 


 

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