التعليم العالي: قرار توحيد الساعات المعتمدة لا يتعارض مع طلبة التفوق الأكاديمي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب أن قرار توحيد الحد الأعلى للساعات المعتمدة لطلبة البكالوريوس، مطلع العام الجامعي 2022/2023، لا يتعارض مع طلبة التفوق الأكاديمي .

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وأوضح الخطيب في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أن الطالب المتفوق أكاديميا و يرغب بتسجيل (21) ساعة معتمدة خلال الفصل الواحد يمكنه ذلك .

ونوه أن القرار لا يتعارض مع النظام الداخلي لكافة الجامعات الرسمية والخاصة.



وكانت الوزارة قررت تسجيل 18 ساعة معتمدة كحد أقصى في الفصلين الأول والثاني من كل عام جامعي للطالب، ويمكن تسجيل 21 ساعة معتمدة فقط، في حال كان الطالب متوقعا تخرجه نهاية الفصل المعني، و10 ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل الصيفي من كل عام جامعي، ويمكن تسجيل 12 ساعة معتمدة فقط في حال كان الطالب متوقعا تخرجه نهاية الفصل الصيفي.







