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الإثنين، 03-05-2021 11:49 ص

التعليم العالي : لا تعديل على آلية عقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني

التعليم العالي


الوكيل الإخباري - خاص - قال الناطق الإعلامي باسم التعليم العالي مهند الخطيب إنه لا نية لمجلس التعليم العالي بتعديل قرار آلية عقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 2020 -2021 في مؤسسات التعليم العالي .

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وأضاف الخطيب اليوم الإثنين، لـ " الوكيل الإخباري" أن امتحانات طلبة المرحلة السريرية في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان ستبقى مستثنى من نظام ناجح / راسب، حيث يطبق عليهم نظام العلامات النافذ في الجامعة.


وكان قد تصدر وسم # لا_ لاستثناء_الطب عبر منصة تويتر بعد إعلان وزارة التعليم العالي باعتماد العلامات النهائية للطلبة في الجامعات بنظام ناجح/ راسب باستثناء طلبة المرحلة السريرية في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان. 


 




 

 


 

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