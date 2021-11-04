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الخميس، 04-11-2021 12:15 م

التعليم العالي: لا تعديل على دوام الجامعات

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب انه لا يوجد تعديل على موعد نهاية العام الدراسي في الجامعات.

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وقال الخطيب في حديث  لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الخميس إن دوام طلبة الجامعات حسب التقويم الجامعي المعتمد في كل جامعة، ولم تعمم الوزارة باي تعديل على موعد الامتحانات ، او بداية الفصل الدراسي الثاني او الصيفي .


وأضاف أن ما يشاع حول وجود تغيير على نهاية الفصل الدراسي قبل موعده المحدد غير صحيح، مؤكداً في الوقت ذاته ان التقويم الدراسي الجامعي يتم اعتماده بالتنسيق مع رئاسة كل جامعة على حدا .

 

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