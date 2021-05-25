التعليم العالي :لا تغيير على آلية احتساب علامات اختبارات طلبة الطب

الوكيل الإخباري - أكدت اليوم الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن المسؤولين في الوزارة استقبلوا مرتين طلبة تخصصي الطب وطب الأسنان الذين اعتصموا على مدخل الوزارة للمطالبة بتطبيق نظام ناجح /راسب عليهم حيث تم الاستماع لمطالبهم ووجهات نظرهم.

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وأضافت الوزارة بأن جميع قرارات مجلس التعليم العالي التي صدرت مؤخرا بخصوص آلية عقد الامتحانات واحتساب العلامات لطلبة المراحل السريرية في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان قد أقرت بناء على توصيات من عمداء كليات الطب وطب الأسنان ورؤساء الجامعات المعنية الذين اجتمع بهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التوالي، حيث أجمعت هذه التوصيات على عدم تطبيق نظام ناجح /راسب على طلبة المراحل السريرية حرصا على مصلحة الطلبة ونظرا للطبيعة الخاصة لهذه التخصصات/ المراحل حيث سينعكس ذلك سلبا على نتائجهم الأكاديمية خاصة وأن جزء من امتحاناتهم تم عقده إلكترونيا لتقليل أعداد الطلبة في الحرم الجامعي وذلك حرصا على سلامتهم وصحتهم في حين عقد الجزء الآخر لامتحانات هذه المساقات وجاهيا في الحرم الجامعي وهي التي لا يمكن عقدها إلكترونيا ولا يمكن تقييمها إلا عمليا.



كما أضافت الوزارة بأن عدد الطلبة في المراحل السريرية في تخصصي الطب وطب الأسنان يبلغ قرابة (٦٠٠٠) ستة الاف طالب حيث تلقت الوزارة عددا كبيرا من المطالبات منهم لعقد الامتحانات وجاهيا في الحرم الجامعي اضافة الى مطالبتهم باحتساب العلامات وعدم تطبيق نظام ناجح / راسب عليهم في حين طالب اخرون بعقد الامتحانات النهائية الكترونيا وتطبيق نظام ناجح/ راسب اختياري وطالب جزء اخر بتطبيق نظام ناجح/ راسب اجباري علما بأن غالبية الطلبة المعتصمين هم من جامعة واحدة كما أن الامتحانات النهائية أوشكت على الانتهاء في أغلب الجامعات.