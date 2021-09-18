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السبت، 18-09-2021 10:15 ص

التعليم العالي : لا تمديد لطلبات التجسير - رابط

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الوكيل الإخباري - تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنيـة الرسمية ستنتهي في تمام الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من اليوم السبت الموافق  18 / 09 / 202، وفق تصريح وصل " الوكيل الإخباري".

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وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة على الرابط الآتي : www.admhec.gov.jo ، وتؤكد الوحدة أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم.

 

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