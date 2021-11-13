التعليم العالي : لا زيادة على نسبة ال ٥٪ لمعيدي امتحان الثانونية العامة

الوكيل الاخباري - اكد مدير وحدة القبول الموحد والناطق الرسمي في وزارة التعليم العالي مهند الخطيب ان اي طالب ثانوية عامة ينوي رفع المعدل سيتم احتسابه مع نسبة السنوات السابقة 5%.



واضاف الخطيب في تصريحات صحفية ان الوزارة لن تقوم بزيادة نسبة ال 5% خلال السنوات المقبلة وستتعامل مع اي طالب يرغب برفع المعدل من خلال هذه النسبة .



وقال انه لن يتم زيادة نسبة مقاعد طلبة الثانوية العامة المعيدين تحت اي ظرف نظرا لمنحهم فرصة سابقة اثناء الدورات العادية والتكميلية .

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