السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

إعطاء أكثر من 83 ألف جرعة من لقاح كورونا في الأردن

مقتل 3 وإصابة العشرات في احتجاجات السودان

الخصاونة يوجه القائمين على الجناح الأردني بمعرض اكسبو على عكس صورة حقيقية عن وطننا

الشيخ محمد بن راشد يزور الجناح الأردني في معرض إكسبو 2020 دبي

الارصاد الجوية تحذر من السيول يوم الاحد

التعليم العالي : لا زيادة على نسبة ال ٥٪ لمعيدي امتحان الثانونية العامة

الأردنيون يُحيون غداً الذكرى الـ 86 لميلاد الملك الحسين بن طلال

إربد : ندوة حوارية حول دور الشباب بالمشاركة في الحياة السياسية

موجة حرائق في لبنان نتيجة الحر الشديد

بدء تساقط الأمطار في معان

السبت، 13-11-2021 03:46 م

التعليم العالي : لا زيادة على نسبة ال ٥٪ لمعيدي امتحان الثانونية العامة

w


 الوكيل الاخباري - اكد مدير وحدة القبول الموحد والناطق الرسمي في وزارة التعليم العالي مهند الخطيب ان اي طالب ثانوية عامة ينوي رفع المعدل سيتم احتسابه مع نسبة السنوات السابقة 5%.

واضاف الخطيب في تصريحات صحفية ان الوزارة لن تقوم بزيادة نسبة ال 5% خلال السنوات المقبلة وستتعامل مع اي طالب يرغب برفع المعدل من خلال هذه النسبة .

وقال انه لن يتم زيادة نسبة مقاعد طلبة الثانوية العامة المعيدين تحت اي ظرف نظرا لمنحهم فرصة سابقة اثناء الدورات العادية والتكميلية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصحة

إعطاء أكثر من 83 ألف جرعة من لقاح كورونا في الأردن

11202112134944841112516

الخصاونة يوجه القائمين على الجناح الأردني بمعرض اكسبو على عكس صورة حقيقية عن وطننا

خخخخخخخخخ

الشيخ محمد بن راشد يزور الجناح الأردني في معرض إكسبو 2020 دبي

بن طلال

الأردنيون يُحيون غداً الذكرى الـ 86 لميلاد الملك الحسين بن طلال

11202110022250628831

إربد : ندوة حوارية حول دور الشباب بالمشاركة في الحياة السياسية

11202111144842523614586

الصحة تبدأ بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا غداً

أخبار متعلقة
11202111151342419285230

15 منحة دراسة في جامعات مصرية لطلبة أردنيين

وزارة التربية والتعليم

التربية توضح حول قرارها بتخفيض مدة إغلاق الشعب المدرسية

المدارس

التربية : الوزارة تجري يومياً ألفي فحص كورونا بالمدارس

w

اكتشاف 15 شهادة معادلة لثانويات عامة غير أردنية مؤخرا

9

أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية - رابط

102021211591517597774

منح الطفيلة التقنية صلاحية مباشرة قبول الراغبين بالتجسير