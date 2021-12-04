التعليم العالي: لا وفيات بكورونا في الجامعات والإصابات أكثر من 2500

الوكيل الإخباري-

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كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أن عدد الإصابات التراكمي بفيروس كورونا بين الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة وفقا لآخر الإحصاءات بلغ 2515 حالة، من إجمالي 377 ألف شخص.وأضاف الخطيب في تصريحات تلفزيونية، أنه لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس.وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب الوضع الوبائي في الجامعات والكليات الرسمية منذ بدء التدريس، منوهاً إلى أن الوضع بشكل عام مستقر ومقبول بما يسمح ببقاء التعليم الوجاهي في الجامعات.وأوضح الخطيب أن نسبة التطعيم تجاوزت 91 % ما اعتبرها نسبة أكثر من جيدة.