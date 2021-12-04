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السبت، 04-12-2021 09:20 ص

التعليم العالي: لا وفيات بكورونا في الجامعات والإصابات أكثر من 2500

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الوكيل الإخباري- كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أن عدد الإصابات التراكمي بفيروس كورونا بين الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة وفقا لآخر الإحصاءات بلغ 2515 حالة، من إجمالي 377 ألف شخص.اضافة اعلان


وأضاف الخطيب في تصريحات تلفزيونية، أنه لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب الوضع الوبائي في الجامعات والكليات الرسمية منذ بدء التدريس، منوهاً إلى أن الوضع بشكل عام مستقر ومقبول بما يسمح ببقاء التعليم الوجاهي في الجامعات.

وأوضح الخطيب أن نسبة التطعيم تجاوزت 91 % ما اعتبرها نسبة أكثر من جيدة. 

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