التعليم العالي: لا يوجد ملحقية ثقافية في كازاخستان ونتابع مع الخارجية

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إنه لا يوجد ملحقية ثقافية بالسفارة الأردنية في كازاخستان.



وبين الخطيب لـ " الوكيل الإخباري" إن الوزارة تتابع بالتعاون مع وزارة الخارجية أوضاع الطلبة الأردنيين المتواجدين في كازاخستان أول باول.



وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أمس الجمعة، أن السفارة الأردنية في كازاخستان تواصلت 200 طالب أردني، من خلال الهواتف الأرضية بسبب انقطاعات في الإنترنت.



ويدرس ما يقارب 600 طالب أردني في جامعات كازاخستان المختلفة في مختلف أنحاء البلاد.

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وتواصل الأحداث الدامية في كازاخستان بالتسارع، حيث قُتل العشرات في الاحتجاجات التي بدأت الاسبوع الماضي والناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود.



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