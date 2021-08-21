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السبت، 21-08-2021 10:43 ص

التعليم العالي لطلبة الشهادات الأجنبية: سجلوا للقبول الموحد

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الوكيل الاخباري- دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية عامة أجنبية من داخل أو خارج الأردن التقدم بطلباتهم على القبول الموحد حتى في حال لم يحصلوا على شهادة المعادلة.

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وقالت الوزارة، في منشور لها عبر فيسبوك، إن فترة تقديم طلبات القبول الموحد تنتهي منتصف ليل السبت الأحد 28 آب الجاري، ولن يكون هناك أي تقديم طلبات قبول موحد بعد هذا التاريخ.

 

وأضافت أن الطلبة غير الحاصلين على شهادة معادلة يتم ادخال المعدل المتوقع، ثم عليهم تحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها

 




 

 


 

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