التعليم العالي لـ الوكيل :التشديد على الالتزام بأمر الدفاع 32 مع العودة للتعليم الوجاهي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - شدد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب على التزام الطلبة والهيئة التدريسية بأمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021 عند بداية العام الدراسي القادم داخل الحرم الجامعي.

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وأكد الخطيب لـ " الوكيل الإخباري " على وجود مراكز تطعيم لقاح كورونا في أكثر من 42 جامعة في المملكة داعيا الطلبة غير الملقحين الذهاب لتلقي المطعوم .



وكان قد أصدر أمر الدفاع رقم (32) والذي ينص على " يتوجب على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص كورونا (بي سي آر) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع ويسلمه إلى رئيسه المباشر، وبالنسبة للطالب يسلمه إلى عميد الكلية أو من يفوضه ".



كما تضمن أمر الدفاع "عدم السماح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف التعليمات المتعلقة بالتطعيم الالتحاق بالعمل، على أن تحسم أيام غيابه من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفذها تحسم هذه الأيام من راتبه وعلاواته، مع التأكيد في الوقت ذاته، على عدم السماح للطالب الذي يخالف هذه التعليمات بالدخول إلى الحرم الجامعي، واعتبار غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر".

