الأربعاء 01-12-2021
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التعليم العالي لـ "الوكيل": الفصل الجامعي الثاني وجاهياً

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الأربعاء، 01-12-2021 04:48 م

التعليم العالي لـ "الوكيل": الفصل الجامعي الثاني وجاهياً

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب على أن التعليم خلال الفصل الثاني الجامعي القادم سيكون وجاهياً. 

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وقال الخطيب لـ " الوكيل الإخباري" إن الوزارة أعدت الخطط والبروتوكول الصحي اللازم لضمان استمرار التعليم في داخل الحرم الجامعي. 


وكانت الوزارة قد نفت لـ " الوكيل الإخباري" بوقتٍ سابق أن يكون قد صدر أي قرار حول عقد امتحانات طلبة الجامعات هذا الفصل عن بُعد، مؤكدة أن الامتحانات ستُعقد داخل القاعات في كل الجامعات الأردنية. 

 

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