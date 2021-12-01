الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب على أن التعليم خلال الفصل الثاني الجامعي القادم سيكون وجاهياً.

اضافة اعلان



وقال الخطيب لـ " الوكيل الإخباري" إن الوزارة أعدت الخطط والبروتوكول الصحي اللازم لضمان استمرار التعليم في داخل الحرم الجامعي.



وكانت الوزارة قد نفت لـ " الوكيل الإخباري" بوقتٍ سابق أن يكون قد صدر أي قرار حول عقد امتحانات طلبة الجامعات هذا الفصل عن بُعد، مؤكدة أن الامتحانات ستُعقد داخل القاعات في كل الجامعات الأردنية.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة