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السبت، 02-10-2021 03:32 م

التعليم العالي لـ الوكيل : تخصصات طلبة فئة 'غير مقبول' غداً

موحد


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب أنه سيتم الإعلان عن أسماء وتخصصات الطلبة غير المقبولين في قائمة القبول الموحد (فئة إساءة الاختيار) بحسب معدلات القبول التنافسية، والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية غد الأحد الموافق 3 / 10 / 2021.

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وأضاف لـ " الوكيل الإخباري" اليوم السبت أن اختيار تخصصات هذه الفئة من الطلبة ستكون بحسب الشواغر في الجامعات .


وكان قد اشتكى طلبة من نتيجة غير مقبول عبر تويتر مطالبين الوزارة بحل منصف وسريع.


 




 

 


 

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