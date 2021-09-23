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الخميس، 23-09-2021 11:47 ص

التعليم العالي لـ الوكيل : دوام الجامعات الحكومية في 10 تشرين الأول

التعليم العالي


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن بدء العام الدراسي القادم 2022/2021 للجامعات الحكومية بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر .

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وأضاف الخطيب لـ " الوكيل الإخباري " اليوم الخميس أن بدء العام الدراسي القادم للجامعات الخاصة بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر وذلك لتمكين الطلبة من استكمال إجراءات التسجيل.


ونوه أن موعد نتائج القبول الموحد في نهاية شهر أيلول الحالي مشيرا إلى أن وحدة تنسيق القبول الموحد تعمل على فرز النتائج .

 

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