التعليم العالي لـ الوكيل : دوام الجامعات الحكومية في 10 تشرين الأول

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن بدء العام الدراسي القادم 2022/2021 للجامعات الحكومية بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر .

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وأضاف الخطيب لـ " الوكيل الإخباري " اليوم الخميس أن بدء العام الدراسي القادم للجامعات الخاصة بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر وذلك لتمكين الطلبة من استكمال إجراءات التسجيل.



ونوه أن موعد نتائج القبول الموحد في نهاية شهر أيلول الحالي مشيرا إلى أن وحدة تنسيق القبول الموحد تعمل على فرز النتائج .



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