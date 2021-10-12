التعليم العالي لـ الوكيل: لا جديد بشأن احتفالات التخرج في الجامعات

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- طالب طلبة الجامعات الحكومية، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية، بضرورة السماح بإقامة احتفالات التخرّج بالجامعات.

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وقال طالب لـ "الوكيل الاخباري" إن الطلبة على اتم الاستعداد بالالتزام البروتوكول الصحي بكافة الاشتراطات والاحترازات التي يجب على الطلبة الخريجين والخريجات اتباعها.

من جهته أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" أنه لا جديد بشأن السماح باقامة احتفلات التخرج، لغاية الآن.

وكانت قد منعت الجهات المعنية اقامة حفلات التخرج في ظل جائحة كورونا.