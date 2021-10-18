التعليم العالي لـ الوكيل: لا علاقة للوزارة برد الرسوم للطلبة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، اليوم الاثنين إن رد الرسوم للطالب الذي لم يرغب باستكمال الدراسة في الجامعة يعود للتعليمات الداخلية.

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وقال الخطيب بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن حسب قرارات مجالس الامناء لاعلاقة لوزارة التعليم العالي نهائيا برد الرسوم.

وكان قد ناشد ولي أمر طالب عبر موقع "الوكيل الاخباري" بضرورة استرداد مبلغ دفعه للجامعة الأردنية بقيمة 1700 دينار لتسجيل ابنته في تخصص دكتور في الصيدلة، في حين صدرت نتيجة قبولها بتخصص دكتور في الطب في الجامعة الهاشمية، حيث ان الجامعة الأردنية رفضت ارجاع المبلغ بالرغم أن الطالبة لم تداوم قطعا.

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