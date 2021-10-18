الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الاوبئة لـ الوكيل: متحور دلتا يصيب طلبة المدارس

وفاة شخص وإصابة آخر إثر انهيار اتربه في عمان- صور

استطلاع الوكيل : 88% يعانون من ازدحام مروري مع بدء دوام الجامعات

السعودية.. ماهي الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا؟

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

تدشين خط طيران جديد بين عمان وواشنطن

أسعار الذهب في الأردن الاثنين 18/ 10/ 2021

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

التعليم العالي لـ الوكيل: لا علاقة للوزارة برد الرسوم للطلبة

ضبط حدث يقود مركبة شحن

الإثنين، 18-10-2021 09:33 ص

التعليم العالي لـ الوكيل: لا علاقة للوزارة برد الرسوم للطلبة

وزارة-التعليم-العالي-_20190519_120733-scaled-1


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، اليوم الاثنين إن رد الرسوم للطالب الذي لم يرغب باستكمال الدراسة في الجامعة يعود للتعليمات الداخلية.

اضافة اعلان

 

وقال الخطيب بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن حسب قرارات مجالس الامناء لاعلاقة لوزارة التعليم العالي نهائيا برد الرسوم.

 

وكان قد ناشد ولي أمر طالب عبر موقع "الوكيل الاخباري" بضرورة استرداد مبلغ دفعه للجامعة الأردنية بقيمة 1700 دينار لتسجيل ابنته في تخصص دكتور في الصيدلة، في حين صدرت نتيجة قبولها بتخصص دكتور في الطب في الجامعة الهاشمية، حيث ان الجامعة الأردنية رفضت ارجاع المبلغ بالرغم أن الطالبة لم تداوم قطعا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202117104941109646141

لجنة الاوبئة لـ الوكيل: متحور دلتا يصيب طلبة المدارس

1612d982-26d3-42c9-a231-0c23c7d9c0f5

وفاة شخص وإصابة آخر إثر انهيار اتربه في عمان- صور

براءة الوكيل لوغو

استطلاع الوكيل : 88% يعانون من ازدحام مروري مع بدء دوام الجامعات

4202110101919593246822

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

مطار

تدشين خط طيران جديد بين عمان وواشنطن

image

ضبط حدث يقود مركبة شحن

أخبار متعلقة
رئاسة

السير الذاتية لوزراء التعديل الجديد

K_56516image_story

تحويل طلبة الجامعة إلى التعلم عن بعد بحال تسجيل إصابات 10%

2021529115318768M

عبيدات: لولا نجاح الأردن لما عاد طلبة المدارس والجامعات

جامعة

عودة طلبة الجامعات الرسمية للتعليم الوجاهي اليوم الأحد

معلومات_عن_الجامعة_الأردنية

اعلان هام من الجامعة الأردنية للطلبة

التعليم العالي 2

التعليم العالي يعلن نتائج الدورة الثانية للمنح الخارجية