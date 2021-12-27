التعليم العالي لـ الوكيل: لم نسجل أي حالة اوميكرون بين طلبة الجامعات

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إنه لم يسجل اي حالة اوميكرون بين طلبة الجامعات وأعضاء الهيئات التدريسية.

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