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الإثنين، 27-12-2021 11:21 ص

التعليم العالي لـ الوكيل: لم نسجل أي حالة اوميكرون بين طلبة الجامعات

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إنه لم يسجل اي حالة اوميكرون بين طلبة الجامعات وأعضاء الهيئات التدريسية. 

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وبيّن الخطيب في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" أن اجمالي اصابات كورونا بين الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية منذ بداية الفصل الأول بلغت 5042 إصابة، ما يشكل 1.3% من إجمالي أعداد الطلبة والهيئات التدريسية والبالغ 377 ألف شخص.

ووصف الخطيب الوضع الوبائي في الجامعات بالمستقر و المطمئن.

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