التعليم العالي لـ"الوكيل": يهمنا سلامة الطلبة في أوكرانيا الآن.. ومن المبكر الحديث عن وضعهم الأكاديمي

الوكيل الاخباري - قال مدير وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي الدكتور مهند الخطيب أن الوزارة تراقب عن كثب ما يجري في أوكرانيا، وذلك لاتخاذ أي قرار مستقبلي حول الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية، في حال تطورت الأوضاع الميدانية في أوكرانيا.

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وأشار الخطيب في تصريحات لموقع "الوكيل الاخباري" إن المهم الآن لدى الوزارة هو سلامة الطلبة الأردنيين الدارسين في أوكرانيا، داعياً الطلبة إلى الامتثال للتوجيهات الصادرة عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في كييف.

وبين أنه من المبكر الحديث الآن عن أي قرار يخص الأوضاع الأكاديمية للطلبة الأردنيين في أوكرانيا، لأن الأمور لم تتضح بعد في المستقبل، ولم يعرف بعد ما إذا كان التعليم في أوكرانيا سيستمر أم لا، داعياً إلى الانتظار لاتخاذ القرار المناسب في وقته.

وأوضح أن هناك 700 طالباً أردنياً يدرسون في الجامعات الأوكرانية، ولدينا في الجامعات الأردنية طاقة استيعابية معبأة بالكامل، لذا على الوزارة التروي والانتظار ريثما تتضح الأمور المتوترة بين روسيا وأوكرانيا.