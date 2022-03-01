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الثلاثاء، 01-03-2022 07:40 ص

التعليم العالي: للجامعات حرية اختيار المواد التي يتم تدريسها عن بُعد

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

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أوضح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب أن للجامعات حرية اختيار المواد التي سيتم تدريسها عن بُعد "إلكترونيا" بحسب نظام التعليم المدمج في الجامعات.

وأضاف الخطيب اليوم الثلاثاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن التعليم عن بُعد في الجامعات لا يقتصر على المواد "الاختيارية " منوها أنه يمكن أن يشمل مواد التخصص إذا كانت لا تتطلب التعليم الوجاهي .

وكان وزير التعليم العالي وجيه عويس قال "التدريس في الجامعات للفصل الدراسي الثاني سيكون وجاهياً مع تطبيق نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الأردنية ".

وبدأ الفصل الدراسي الثاني (2021/2022) في الجامعات الحكومية الأحد الماضي وجاهيا داخل الحرم الجامعي .



 




 

 


 

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