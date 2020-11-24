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الثلاثاء، 24-11-2020 04:48 م

التعليم العالي للوكيل : سيتم التعميم على اليرموك بالالتزام بأوامر الدفاع

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات  عطفا على شكوى وصلت "الوكيل الإخباري" فيما يتعلق بطلبة الدراسات العليا وطلب الجامعة منهم الحضور إلى الحرم الجامعي لتقديم الامتحانات الفصلية .

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حيث أكدت وزارة التعليم العالي أن هناك ضرورة قصوى للالتزام بقرارات مجلس التعليم العالي.

 

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" أنه وبناء على توجيهات وزير التعليم العالي محمد أبو قديس فقد تم التواصل مع رئيس جامعة اليرموك، نبيل الهيلات ليتم التأكيد على قرار الوزارة بالعموم حيث ينص على ان تكون الامتحانات لجميع الطلبة" اون لاين" بما فيها امتحانات طلبة الدراسات العليا.

 

وأضاف أنه سيتم التعميم على أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك بضرورة الالتزام بقانون الدفاع.

 

 




 




 

 


 

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