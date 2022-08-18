التعليم العالي: معدلات القبول ستُحدد بعد تحليل نتائج التوجيهي

الوكيل الإخباري - قال مستشار وزير التعليم العالي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي ستستلم اليوم نتائج الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم وبناء عليها سيتم تجهيز برمجيات تقديم القبول الموحد.

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وتوقع الخطيب، أن يكون موعد بدء تقديم طلبات القبول الموحد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من الشهر الحالي، وأن يستمر التقديم من أسبوع لعشرة أيام وهذا يتحدد بناء على أعداد الطلبة الذين قد حصلوا على معدل 65 % فما فوق ويحق لهم التقدم بطلبات للقبول الموحد في الجامعات الرسمية، وفق إذاعة الأمن العام.



وأضاف أن عملية التقديم ستكون الكترونية بالكامل وتتم من خلال الموقع الالكتروني للوحدة الذي سيتم إطلاقه مساء اليوم بعد ان تم تحديثه بشكل كامل بكل البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي (2022_2023 ) حيث يشمل جميع التخصصات التي ستكون مطروحة لعملية القبول بعد القيام بتنفيذ كل قرارات مجلس التعليم العالي السابقة المتعلقة بتجميد القبول في بعض التخصصات او الموافقة على استحداث تخصصات جديدة.



ودعا الخطيب الطلاب الى الدخول الى الموقع للاطلاع على كافة البيانات والمعلومات الموجودة فيه كالتخصصات المختلفة وطبيعة هذه التخصصات ومجالات العمل لهذه التخصصات إضافة الى معرفة التخصصات الراكدة والمشبعة حيث تم عكس دراسة ديوان الخدمة المدني عليها والرسوم الجامعية والتخصصات المستحدثة.



وقال الخطيب إنه ولأول مرة سيكون هناك رابط على الموقع يتضمن التخصصات التقنية والتطبيقية لمرحلة الدبلوم في جميع كليات المجتمع الرسمية والخاصة المطلوبة لسوق العمل كنوع من الارشاد للطلبة خلال عملية التقديم ، بالإضافة الى مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التي ترشد الطلبة لكيفية عملية تصفح الموقع وعملية التقديم وكيفية دفع الرسوم والإجابة عن الأسئلة التي قد تخطر على بال الطلاب لمساعدتهم في عملية تقديم الطلب بكل سهولة حتى لا يصل الطالب الى مرحلة سوء الاختيار.



وحول معدلات القبول المتوقعة قال الخطيب ان هذا الامر يتم إقراره بعد الاطلاع على نتائج الثانوية العامة حيث يتم تحليل هذه النتائج وتوزيع الطلبة حسب المعدلات وحسب الفروع وهذه المعلومة يتم وضعها للطلبة على موقع وحدة المقارنة مع الأعوام السابقة كنوع من الاسترشاد.



وحول أعداد الطلبة الذين سيتم قبولهم في الجامعات المختلفة أكد أن مجلس التعليم العالي لا يتخذ قرار بهذا الشأن إلا بعد انتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد لأن أعداد الطلبة المتقدمين والمتنافسين في التخصصات المختلفة هي احدى المتغيرات الرئيسية التي تلعب دورا كبيراً في الأعداد التي سيقررها المجلس.





