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الأحد، 29-08-2021 08:03 ص

التعليم العالي : مهلة حتى الخميس المقبل لمن لم يُسددوا رسوم الجامعات

الجامعة الاردنية 2


الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، الأحد، إن عدد المتقدمين بطلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية بلغ نحو 76839 طالب وطالبة.

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وأضاف الأحد، أن "الوزارة أعطت مهلة أخيرة حتى الخميس المقبل لـ 2550 طالبا لم يسددوا رسوم طلب الالتحاق بالجامعات".


وانتهت الفترة الرسمية لتقديم طلبات القبول الموحد للعام الجامعي 2021/2022، وفق ما أعلنته وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في الوزارة، حيث أكدت أن فترة التقديم الرسمية "لن تمدد نهائيا".


وبدأت عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية صباح الخميس الموافق 19 آب/أغسطس، لتمتد حتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 28 آب/أغسطس من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة.

 

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