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الجمعة، 01-10-2021 11:50 م

التعليم العالي : نتائج القبول الموحد متاحة إلكترونيا - رابط

التعليم العالي


الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج القبول الموحد للعام الجاري عبر موقعها الإلكتروني (أنقر هنا ) .

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وأنهت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعلان نتائج القبول الموحد عبر رسائل نصية ظهر الجمعة.

 

 

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب أن الوحدة، أنهت إرسال 73997 رسالة نصية للطلبة تتضمن نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2021 – 2022.

 

وقالت الوحدة إن عدد الطلبة المقبولين للسنة الحالية 2021 – 2022 ،بلغ (52012) طالبًا وطالبة في الجامعات الرسمية، وأن الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي في الطب للثانوية الأردنية بلغ (93.55 بالمئة). كما بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب (73997) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (52012) طالبًا وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (21985) طالباً وطالبة.

 

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