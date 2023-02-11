التعليم العالي: نحو 10 آلاف طلب للالتحاق بالجامعات الرسمية لغاية الآن

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن اليوم السبت آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق للقبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية.



وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن عدد الطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الرسمية لغاية اللحظة نحو 10 الاف وما زال التقديم مفتوحا.

اضافة اعلان

وأشار إلى ان لانيه لتمديد فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات لطلبة الدورة التكميلية حتى اللحظة وأن القرار الرسمي سيتخذ مساءً.

وبين إن عملية التقديم إلكترونية بشكل كامل كما أن عملية تسديد رسم تقديم طلب القبول الموحد تتم من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم مؤكداً بأن الطالب لا يحتاج إلى الإنتقال من مكان إلى آخر لاستكمال عملية التقديم أو دفع رسم الالتحاق.