التعليم العالي: ندرس مناشدات الطلبة الدارسين في الخارج

الوكيل الاخباري -

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قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنها تلقت عددا من الرسائل والمناشدات من الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات غير الأردنية خاصة في مراحل الدراسات العليا ممن تضرروا وحالت الظروف الحالية بينهم وبين السفر لإكمال شرط الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمعادلة شهاداتهم.وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه الرسائل والمناشدات سيتم عرضها على لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية للنظر بها واتخاذ القرار المناسب بشأنها نظرا لاستمرار جائحة كورونا التي تجتاح العالم إضافة إلى تقييد حركة السفر الذي تفرضه غالبية الدول. وأكدت الوزارة أنها ومن اللحظة الأولى لوقوع جائحة كورونا كانت حريصة على تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها الطلبة وتجلى ذلك في سلسلة القرارات التي صدرت عن مجلس التعليم العالي ولجنة معادلة الشهادات غير الأردنية حيث تم تخفيض مدة الإقامة المطلوبة من الطلبة الدارسين في الخارج في درجتي الماجستير والدكتوراة في التخصصات الإنسانية بواقع ثلاثة أشهر كما تم تخفيضها لطلبة درجة الدكتوراة في التخصصات العلمية بواقع أربعة أشهر. كما اتخذت لجنة معادلة الشهادات قرارات تتعلق باعتماد التعلم عن البعد (التعليم الإلكتروني) للطلبة في درجتي الدبلوم والبكالوريوس وفقا لمحددات معينة علما بأن التشريعات النافذة حاليا لا تعترف بالدراسة بالانتساب والتي تختلف عن (التعليم الإلكتروني عن بعد) الذي تقره التشريعات وفقا لشروط معينة، وأن هذه القرارات جاءت مراعاة للظروف الخاصة التي مر بها الطلبة.كما أكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دائم كل ما يرد إليها من شكاوى وملاحظات من أبنائها الطلبة.