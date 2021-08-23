الإثنين 23-08-2021
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الإثنين، 23-08-2021 03:13 م

التعليم العالي والتربية تطلقان الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين.

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وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنّ الدبلوم يستقطب طلبة وخريجي البكالوريوس من تخصصات: العلوم، والرياضيات، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية ، الساعين للعمل كمعلمين، مضيفة أنه يهدف إلى تطوير مهارات المعلمين الجدد قبل مباشرتهم الخدمة عبر دبلوم يمزج بين التدريب العملي و المساقات النظرية. ويعمل على دعم مسيرة التعلّم والتعليم من خلال زيادة أعداد المعلمين المؤهّلين، لاسيّما للصفوف من الرابع وحتى العاشر إلى جانب الارتقاء بنموذج تعليمي مبتكر على مختلف الصعد.


وجاء برنامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة ترجمة للجهود المشتركة بين الوزارة والوكالة والجامعات الأردنية، بهدف رفع كفاية المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم من خلال تأهيلهم التأهيل المناسب قبل الخدمة، وإيماناً بدور المعلم المحوري في تجويد وتطوير العملية التعليمية بمختلف جوانبها.


وبينت الوزارة أن الدبلوم المهني الذي جرى إطلاقه في الجامعات، الأردنية، واليرموك، والهاشمية، ومؤتة يتكون من 24 ساعة ويستهدف طلبة وخريجي البكالوريوس ضمن التخصصات الأربعة، وسيبدأ تنفيذه في الجامعات ابتداءً من العام الدراسي 2021 / 2022.


وأكدت الوزارة أهمية هذا الدبلوم في تعزيز التعليم التفاعلي واختبار مفاهيم التعلّم والتدريس الإبداعية، من خلال الممارسة العملية في الفصول الدراسية الممزوجة بمساقات نظرية وجاهية وإلكترونية، إذ يتضمن تدريس مساقات تجمع بين فنون التدريس بشكل عام، وأساليب تدريس المبحث، مع التطبيق العملي في المدارس المتعاونة مع الجامعة.


وجرى إطلاق حملات التسويق للدبلوم على منصات التواصل الاجتماعي – "فيسبوك" و" إنستغرام " تضمنت جميع المعلومات و كيفية التسجيل من خلال المواقع الالكترونية الخاصة بالجامعات المشاركة.


 




 

 


 

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