التعليم العالي والتربية يوضحان حول اعتماد التربية الإعلامية كمادة أساسية

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد مسؤول رفيع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اعتماد التربية الإعلامية كمادة أساسية في الجامعات لم يتم البت به من قبل الوزارة حتى اللحظة، بل هناك دراسة لم يتم اعتمادها حتى اللحظة.

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وأضاف المصدر لـ الوكيل الإخباري أن التربية الإعلامية في الجامعات هي ضمن منهج التربية الوطنية وجزء منه، ويقوم بتدريسها معلمو وأساتذة التربية الوطنية، ولا توجه بتخصيص مدرسين لتدريسها للطلبة.

من جانبه أكد مصدر مسؤول آخر في وزارة التربية والتعليم أن اعتماد التربية الإعلامية كمادة أساسية مجرد رؤية يتم النظر بها، والبحث حولها، ولكن لم يتم الفصل بقرارها حتى اللحظة، وهي جزء أيضا من مادة التربية الوطنية.

وكان قد أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، في وقت سابق، أن مادة "التربية الإعلامية" ستدرس في المدارس العام الدراسي المقبل، وستكون مادة أساسية في الجامعات.

وأضاف في ندوة عقدت في جامعة البترا، أن الحكومة تعاقدت مع معهد الإعلام الأردني لتدريب 3 آلاف معلم لتدريس التربية الإعلامية.



