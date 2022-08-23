الثلاثاء 23-08-2022
الوكيل الاخباري

انخفاض حجم الكهرباء التي صدرها الأردن خلال الأشهر الـ 7 الماضية بنسبة 8.6 %

تفاصيل مروعة لمقتل سيدة على يد زوجها بمستشفى البشير

نابلس: تشييع جثمان الشهيد محمد عرايشي

الأمن: لا صحة لمحاصرة الرويشد والمرافق العامة تعمل كالمعتاد

تراجع طفيف على أسعار الحديد والاسمنت محليا

أبو مرجوب: لم يعد مقبولا أن يبقى الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا

رجل يقتل زوجته طعناً داخل مستشفى البشير

ديب يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لمستوى قياسي بنهاية 2022

حقيقة رفع تعرفة شحن المركبات الكهربائية في المملكة

انتشار جدري القرود في جميع أنحاء الولايات المتحدة

الثلاثاء، 23-08-2022 01:24 م

التعليم العالي وتنشيط السياحة توقعان اتفاقية تعاون في مجال السياحة التعليمية

1661246191159


الوكيل الاخباري- وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة أمس الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك لتطوير العمل المشترك في مجال السياحة التعليمية.

اضافة اعلان


وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس إن الوزارة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الاستعانة بخبرات هيئة تنشيط السياحة المتميزة في مجال التسويق والترويج، وتمكين مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في هذا المجال.


وبين أن من شأن الاتفاقية مساندة الوزارة في تسويق نفسها خارج المملكة وتسويق البرامج والتخصصات والدرجات التي تقدمها لاستقطاب مزيد من الطلبة العرب والأجانب من الدول العربية الشقيقة أو الأجنبية الصديقة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للطلبة وتحسينها.


وأكد استعداد الوزارة الدائم للتعاون مع جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ مثل وزارتي الداخلية والتربية والتعليم والملحقيات الثقافية العربية والأجنبية، بهدف تذليل العقبات والتحديات التي تواجه عملية استقطاب الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الجامعات الأردنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تفعيل دورها في رعاية مصالح الطلبة الوافدين ومتابعة أوضاعهم.


بدوره، أكد وزير السياحة والآثار؛ رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز، أهمية السياحة التعليمية في تحقيق عوائد للدخل السياحي، وتميز مؤسسات التعليم العالي الأردنية على مستوى المنطقة والعالم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1661167773849

الزراعة تطلق الهوية الوطنية لزيت الزيتون الأردني

y0Fh2

تفاصيل مروعة لمقتل سيدة على يد زوجها بمستشفى البشير

820219135023521690742

الأمن: لا صحة لمحاصرة الرويشد والمرافق العامة تعمل كالمعتاد

فلوس 2

أبو مرجوب: لم يعد مقبولا أن يبقى الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا

أجمل_كتاب_في_العالم

الزرقاء: قراءة نقدية في سرديات الشاعر جميل أبو صبيح

6300b31daf835

المجالي: العمل ما زال جاريا لمكافحة الزيوت على شاطئ العقبة

أخبار متعلقة
M63A1569

التقدم للقبول الموحد غداً وتوقع إعلان النتائج في هذا الموعد

622867e596e52

تحديد موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية - تفاصيل

b6b76ced-وزارة-التعليم-العالي

التعليم العالي: معدلات القبول ستُحدد بعد تحليل نتائج التوجيهي

7bbfe74e-وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-أرشيفية

قرارات هامة بخصوص الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية

8202215145948399741990

بدء استقبال طلبات القبول الموحد الثلاثاء القادم

1220212118036516130672

اتفاقية بين مستشفى المقاصد ونقابة البصريات