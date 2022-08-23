التعليم العالي وتنشيط السياحة توقعان اتفاقية تعاون في مجال السياحة التعليمية

الوكيل الاخباري- وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة أمس الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك لتطوير العمل المشترك في مجال السياحة التعليمية.

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وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس إن الوزارة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الاستعانة بخبرات هيئة تنشيط السياحة المتميزة في مجال التسويق والترويج، وتمكين مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في هذا المجال.



وبين أن من شأن الاتفاقية مساندة الوزارة في تسويق نفسها خارج المملكة وتسويق البرامج والتخصصات والدرجات التي تقدمها لاستقطاب مزيد من الطلبة العرب والأجانب من الدول العربية الشقيقة أو الأجنبية الصديقة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للطلبة وتحسينها.



وأكد استعداد الوزارة الدائم للتعاون مع جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ مثل وزارتي الداخلية والتربية والتعليم والملحقيات الثقافية العربية والأجنبية، بهدف تذليل العقبات والتحديات التي تواجه عملية استقطاب الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الجامعات الأردنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تفعيل دورها في رعاية مصالح الطلبة الوافدين ومتابعة أوضاعهم.



بدوره، أكد وزير السياحة والآثار؛ رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز، أهمية السياحة التعليمية في تحقيق عوائد للدخل السياحي، وتميز مؤسسات التعليم العالي الأردنية على مستوى المنطقة والعالم.