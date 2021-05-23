الأحد 23-05-2021
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الأحد، 23-05-2021 02:48 م

التعليم العالي يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لتلقي لقاح كورونا بجامعة البلقاء

التعليم العالي


الوكيل الإخباري - عممت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية/المركز السلط، التوجه بعد غد الثلاثاء إلى مركز التطعيم الموجود في حرم الجامعة الرئيس للحصول على مطعوم فيروس كورونا شريطة التسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتطعيم.

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كما شمل التعميم الصادر اليوم الأحد، أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين أيضا في كلية الأميرة رحمة الجامعية، إضافة إلى طلبة السنوات الرابعة والخامسة والسادسة (المرحلة السريرية) في تخصص الطب البشري وطلبة المرحلة السريرية لتخصص التمريض في درجة الدبلوم. 


 




 

 


 

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