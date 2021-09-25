التعليم العالي يطلق خارطة العودة للجامعات

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، خارطة طريق العودة لمؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي (2021 / 2022)، والتي تشمل جميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة لكافة الدرجات العلمية والمستويات الدراسية.

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وأكدت الخارطة بأن العودة للتعليم الوجاهي في الجامعات الأردنية أصبح متاحاً في العام الجامعي (2021/ 2022)، ولكن الوجود الطلابي داخل الحرم الجامعي في ظل الوضع الوبائي القائم في المملكة وفي العالم يحتم على الجميع اتخاذ إجراءات مهمة تهدف للتقليل من خطورة زيادة انتشار وباء كورونا، وذلك باتباع بعض الإجراءات التـي وضحتها الخارطة، حيث أن تقليل عدد الإصابات يستهدف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية والفنية وكذلك زوار الجامعات.



وتقسم هذه الخطة إلى ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى إجراءات وقائية قبل عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي وتشمل: تشجيع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والكوادر الإدارية والفنية في مؤسسات التعليم العالي على أخذ اللقاحات الخاصة بكورونا، توعية الطلبة بالمطلوب منهم أثناء التنقل في الحرم الجامعي ارتداء الكمامات، فحص (PCR) ، التباعد الجسدي، )إعداد إحصائية كل أسبوعين وبشكل منتظم للأشخاص الذين تلقوا المطعوم (جرعة، جرعتين) و المسجلين وغير المسجلين على المنصة لغايات أخذ جرعتي المطعوم).



و إعلان الجدول الدراسي الذي سيستخدم لكل مساق (وجاهي بالكامل، مدمج، إلكتروني كامل عن بعد) بما ينسجم مع قرارات مجلس التعليم العالي وتطبيق نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، على أن تكون أوقات المحاضرات محددة ومعلنة بشكل واضح للطلبة، ولا تتعارض أوقات المحاضرات التي تعقد بالحرم الجامعي مع محاضرات التعلم الالكتروني.



أما المرحلة الثانية فتتضمن إجراءات تخص الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة نفسها من البوابات، القاعات، المكتبة، المختبرات والمشاغل، المطاعم والكافتيريات، التنقل الداخلي في الحرم الجامعي، السكنات الداخلية للطالبات، آلية الإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات ومن أهم ما تضمنه هذه المرحلة:



توزيع دخول الطلبة إلى الحرم الجامعي على أكثر من بوابة وذلك لمنع التجمهر، اشتراط (سند أخضر) لدخول أعضاء الهيئة التدريسية والكوادر الإدارية والفنية و الطلبة الى الحرم الجامعي أو إحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، تنفيذ ما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي من أمر الدفاع رقم (32) ، تشكيل فريق عمل للقيام بجولات ميدانية للتحقق من تطبيق جميع الإجراءات المتخذة واعتماد تطبيق (سند) في عمليات التحقق المطلوبة وفقاً لأوامر الدفاع النافذة وبحيث يقوم الأمن الجامعي وفرق من الطلبة (بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة) بالتجول بالساحات للتأكد من التزام الجميع بوسائل الحماية والسلامة العامة، قيام مراقبين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى مدار الفصل الدراسي بالتواجد داخل الحرم الجامعي ومراقبة مدى التزام أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية والفنية والطلبة بأوامر الدفاع وكافة الإجراءات المطلوبة.



وعقد جميع الامتحانات التي تجرى خلال الفصل الدراسي في الحرم الجامعي لمختلف التخصصات والدرجات العلمية، مع الالتزام بأوامر الدفاع ذات العلاقة، واتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلبة، كما تتضمن هذه المرحلة التعامل مع السكنات، والمختبرات، والمكتبة وتتضمن المرحلة الثالثة طريقة التعامل مع المصابين و مخالطيهم من الطلبة والكوادر الأخرى داخل الحرم الجامعي، وذلك وفقاً للآتي:

إذا بلغت نسبة الإصابة بين الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة (10%) فأكثر فيعلق دوام الشعبة فقط لمدة (14) يوماً وتتخذ الجامعة الإجراءات اللازمة لتحويل الطلبة في كافة المساقات التـي سجلوها إلى التعلم الالكتروني (عن بعد).



إذا بلغت نسبة الإصابة بين طلبة الكلية (10%) فأكثر يعلق دوام الكلية ويتحول نظام التعليم فيها إلى التعلم الالكتروني (عن بعد) لمدة (14) يوماً.



إذا بلغت نسبة الإصابة بين طلبة الجامعة (10%) فأكثر فيعلق دوام الجامعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية ويتحول نظام التعليم فيها إلى التعلم الإلكتروني (عن بعد) مدة (14) يوماً.



يسمح للطلبة من مرضى السرطان أو الأمراض التي تؤدي إلى تدني المناعة متابعة تعلمهم عن بعد، و يتقدموا للتقييمات المختلفة داخل الحرم الجامعي.



يطبق البروتوكول الصحي للتعامل مع المصابين من خلال العزل المنزلي لمدة (14) يوماً للمصاب بعد ظهور نتيجة الفحص الإيجابية وفحص المخالط اللصيق (الذي تواجد لمدة تزيد على (15) دقيقه من دون ارتداء الكمامة على مسافة أقل من 2م من شخص مصاب) و تعليق دوامه لحين ظهور نتيجة فحصه سلبية، وتحويل نظام تعلم الطالب المصاب إلى التعلم الالكتروني (عن بعد).

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