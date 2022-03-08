التعليم العالي يعلن إجراءات استكمال الإستفادة من المنح والقروض - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم أمس الاثنين 7 / 3 / 2022 القوائم النهائية لأسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين على البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي الحالي 2021 / 2022.

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وقد بلغ العدد الاجمالي للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط التقدم بطلبات حسب التعليمات بعد معالجة الطلبات التي تم تجميدها سابقا (74372) طالباً وطالبة، رُشح منهم للاستفادة (74372) طالباً وطالبة، أي ما نسبته (100%) من إجمالي عدد المتقدمين وقد توزع المرشحين للاستفادة ما بين (65310) طالباً وطالبة من طلبة مرحلة البكالوريوس، و(9062) طالباً وطالبة من طلبة مرحلة الدبلوم.المتوسط.



ويأتي هذا الإعلان بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة ترشيح الطلبة المتقدمين ترشيح جديد وفقاً لعدد المنح الجزئية والقروض الجديدة التي تم إضافتها تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.



وتؤكد الوزارة بأن نتائج الترشيحات الجديدة لن تؤثر على نتائج الطلبة الذين تم ترشيحهم بتاريخ 10/2/2022 للاستفادة من المنح سواء المنح الكاملة أو الجزئية ، ويمكن للطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج من خلال الرابط www.dsamohe.gov.jo,h]ohg باستخدام الرقم الوطني للطالب، وعلى الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض استكمال إجراءات الاستفادة من خلال الدخول إلى رابط النتائج المشار إليه أعلاه واستكمال الإجراءات تبعاً لنوع الاستفادة ووفقاً للآتي :



أولا: فيما يخص الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض عليهم استكمال الإجراءات من خلال ما يلي:



1: تنظيم سند الكفالة وتسليمه لمكتب المستشار الثقافي في جامعته باتباع الخطوات أدناه

أ. طباعة سند الكفالة من صفحة النتائج دون وجود حاجة لمراجعة المستشار الثقافي في الجامعة لختم سند الكفالة وتوقيعه .

ب. الدخول إلى الرابط الخاص بالخدمات المحوسبة لوزارة العدل https://services.moj.jo/services?id=2 لتسجيل طلب على أن يتم اختيار نوع الوثيقة /كفالات

ج. مراجعة الكاتب العدل من قبل الكفيل فقط مصطحبا معه جميع الوثائق المطلوبة لاستكمال اجراءات الكفالة دون الحاجة لحضور الطالب مع التأكيد على عدم التوجه إلى الكاتب العدل إلا بعد استلام رسالة بقبول الطلب

د. تسليم سند الكفالة إلى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب.



2.الاطلاع على سند التعهد وقراءته جيدا والعلم بمضمونه ومن ثم اختيار أيقونة (أرغب) ومن ثم الضغط على أيقونة (تخزين) .

ثانياً : فيما يخص الطلبة الذين تم تحويل استفادتهم من قرض إلى منحة وقاموا باستكمال إجراءات الكفالة العدلية عليهم استكمال إجراءات الاستفادة من المنحة وفقاً لما هو وارد في البند (أولاً) أعلاه والالتزام بعدم مراجعة الوزارة لفك الكفالة التي تم تنظيمها من قبلهم في الوقت الراهن وذلك تجنباً لإحداث الارباك وتلافياً لوقوع أخطاء وسيتم الإعلان في موعد لاحق عن الإجراء الذي سيتم اعتماده من قبل الوزارة بهذا الخصوص .



ثالثا: فيما يخص الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الجزئية بجميع أنواعها

عليهم الاطلاع على سند التعهد وقراءته جيداً والعلم بمضمونه ومن ثم اختيار أيقونة (أرغب) ومن ثم الضغط على أيقونة (تخزين)

علماً بأن اخر موعد لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الموضحة أعلاه هو نهاية دوام يوم الأحد الموافق 3 / 4 / 2022 وأن آخر موعد لتسليم سندات الكفالة العدلية لدى مكاتب المستشارين الثقافيين سيكون نهاية دوام يوم الأحد الموافق 10 / 4 / 2022 ولن يتم استلام أي سند كفالة بعد هذا التاريخ.

وحرصاً من الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية فإنه يمكن لكل طالب الاطلاع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب، كما تؤكد الوزارة على أن النتائج المعلنة هي نتائج نهائية غير قابلة للاعتراض عليها لأي سبب من الأسباب .





